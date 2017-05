Maktkamp og posisjoner i Hedmark Frp har vært tema i rettsaken som startet i Hedmarken tingrett i dag.

Fylkesleder i Hedmark Frp, Johan Aas, er stevnet for æreskrenkelser av tidligere partikollega Hans Kristian Arnkværn.

Det var i mai i fjor at det oppstod en heftig diskusjon på et styremøte i Ringsaker Frp. Den svært sentrale lokalpolitikeren Hans Kristian Arnkværn, som også ville på Stortinget, ble i ettertid beskyldt av leder Johan Aas i Hedmark Frp for å ha tydd til vold og trusler under møtet.

Arnkværn skal først ha blitt truet med " å bli kastet veggimellom" av styremedlem Einar Glasø. Arnkværn nekter for å ha dyttet Glasø. Arnkværn har i ettertid blitt ekskludert på livstid.

– Komplott

STERKE PÅSTANDER: Advokat Per Danielsen (til høyre) mener Hans Kristian Arnkværn er utsatt for et komplott med løgn og bakvaskelser. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Arnkværns advokat Per Danielsen mener at Arnkværn er utsatt for et komplott der hensikten var å få fjerne han fra stortingslista.

– Det er interessant at motparten vil forhindre at stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen vitner. Han er en av arkitektene bak situasjonen der det er framsatt uriktige anklager mot Arnkværn, sa Danielsen, som mener det er påfallende hvordan Johnsen og ledelsen i Hedmark Frp med nebb og klør kjemper for å unngå at han skal vitne.

Danielsen mener at det viser at arkitektene drev et spill da det aldri ble reagert mot personen som truet med å kaste Arnkværn veggimellom. Danielsen sa i sin innledning at det ble gitt andre versjoner i media enn i det "indre komplottet" som hadde som mål å hindre Arnkværn fra en plass på stortingslista.

– Ikke ærekrenkende

ÆREKRENKELSE: Fylkesleder Johan Aas (til høyre) er saksøkt for ærekrenkelser. Her med advokat Trond Hatland.

Advokat Trond Hatland som representerer fylkesleder Johan Aas mener det ikke er krenkende å behandle en eksklusjonssak, og at det er det partiet har gjort.

Hatland forstår ikke hvorfor Johnsen skulle vært stevnet som vitne.

– Han har verken deltatt på møtet eller i behandlingen. Det er ikke relevant, sa Hatland, som også sa at konspirasjonsteorier har kommet først rett forkant av rettssaken.

Han avviste fullstendig at det var en konspirasjon, og viste blant annet til at Arnkværn fikk en plass på stortingslista på møtet etter at det ble bedt om det.

– Dette er ødeleggende for konspirasjonsteorien, hevdet Hatland , og viste også til at fylkeslederens første reaksjon var at det måtte settes i verk tiltak så det ikke skjedde igjen.Han hadde også en annen versjon av det som skjedde på styremøte, nemlig at Arnkværn "pirket på" brillene til Glasø og opptrådte truende. Han viste til flere vitner som skal ha oppfattet det slik.

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen sier at han ikke kan kommentere en pågående sak og at han kanskje skal vitne. Han mener det ikke er noen logikk i at han skal møte siden han verken var på det opphetede styremøtet eller i fylksestyremøtene der saken til Arnkværn ble behandlet.