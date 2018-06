Frister turister med 15 kvadratmeter uten do og dusj

– Det beste med å være her er å gå rundt naken! Det er helt fantastisk!

Ana Angel ler høyt og samler det våte håret i en knute på hodet etter en rask vask i feltdusjen.

I ei uke har hun bodd helt alene i ei 15 kvadratmeter lita tømmerkoie langt til skogs i Åmot i Østerdalen.

Fra gammelt av ble koia brukt av skogarbeidere. Nå leies den ut til turister som vil ha en annerledes ferieopplevelse.

– Jeg har hatt et stressende år med å starte mitt eget firma. Jeg trengte en ferie og et sted hvor det er fred og ro.

Kontrasten til hverdagen i Berlin kunne ikke blitt større. Her henter hun vann i den samme bekken som elgen drikker av, fyrer med ved og lager mat på gassovn. Og hun elsker det.

Jakter unike ferieopplevelser

UTLEIER: Per Walmsnæss har hatt mange turister på setra etter at han starta utleie. I den gamle seterstua fra 1800-tallet er det fortsatt parafinlamper som gir lys. Foto: Anne Næsheim / NRK

Stadig flere turister som kommer til Norge jakter på unike natur- og overnattingsopplevelser.

– Å bo alene i ei koie langt unna folk er «spot on» i en trend vi ser i reiselivet over hele verden. Naturnære og unike opplevelser er etterspurt, sier informasjonsdirektør i NHO reiseliv, Merete Habberstad.

Flere skogeiere ønsker nå å tjene penger på den voksende trenden, og i skogfylket Hedmark er utleie av koier og seterstuer i ferd med å bre om seg.

Per Walmsnæss i Åmot er en av disse. Via nettstedet Airbnb leier han ut ei seterstue fra 1800-tallet og ei lita skogskoie. På nett omtaler han det som «simple living». Enkel overnatting langt til skogs uten innlagt strøm og vann.

– Dette er gamle hus som ellers ville stått tomme og i verste fall forfalle. Derfor er det fint at de blir brukt og at jeg får dekket kostnader til vedlikehold.

Gjestene kommer fra hele Europa. Ofte er det unge folk som ønsker billig overnatting.

– For mange er det en helt ny opplevelse å bo så tett på naturen. Det gir dem en mestringsfølelse å være her, sier han.

Ulvespor «in the middle of nowhere»

STILLHET: Koia var tidligere overnattingssted for skogsarbeidere. Her, langt til skogs, finner Ana stillheten hun trengte.

Rundt 20 skogeiere i Østerdalen og på Finnskogen er alt i gang med å leie ut koier og seterhus via Airbnb. Noen legger ut bilder av ulvespor tatt i nærheten av koia og lokker med beskrivelser som «in the middle of nowhere».

Prisen på husværene, som stort sett er av den enkle sorten, varierer fra 150 kroner til 500 kroner døgnet.

Flere av skogeierne har fått hjelp av Håvard Sørli fra Lier i Buskerud til å komme i gang. Han er kjent for å leie ut en av de mest populære hyttene på Airbnb i Norge. Ei enkel speiderhytte i Kjekstadmarka, som hver måned har rundt 4000 sidevisninger på nett.

Han har stor tro på at skogeierne vil lykkes, og sier han ikke vet om andre steder i landet hvor fenomenet med koieutleie er like utbredt.

– Mange som lever i storbyer i Europa vil oppleve det vi har rett utenfor stuedøra vår. Natur, fuglesang og stillhet. De vil ha ferieopplevelser de husker. Dessuten er det enkelt å ta seg hit, fordi det er kort avstand fra Oslo og flyplass, sier Sørli.

Vurderer du utleie? Les Håvard sine 5 gode råd

Sov med kniv under puta

I hytteboka til Per Walmsnæss er det hilsener fra Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland. De besøkende forteller om sin fasinasjon for stedet og dyrelivet.

Alexander fra Frankrike sov med kniv under puta i tilfelle det skulle komme bjørn eller ulv til setra.

– Dette var i påsken, så sannsynligheten for at det skulle komme bjørn var nok liten, humrer Per.

For en ekstrasum tar han gjestene med på guida turer eller fyrer opp badestampen for dem som vil starte ferien med et oppvarma utendørsbad. På den måten blir det enda mer lønnsomt for han å drive utleie.

– Men det beste med dette her er at jeg blir kjent med så mange nye folk, sier Per.