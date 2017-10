– Det viktigste for meg er å fortelle at det er lov å ha det vondt og fortelle andre om det. Man kommer seg opp igjen fra møkka, sier Andrea Michelle Falch Andersen.

Sammen med 10 andre ungdommer fra Hedmarken reiser hun til skoler med en forestilling de har skrevet sjøl. Den er basert på egne erfaringer med å føle at de blir holdt utenfor fellesskapet.

Mobbing stiller krav til skolens handlinger og holdninger

Historie fra virkeligheten

I kulturhuset i Stor-Elvdal varmer ungdommene opp til forestillingen de skal vise for elever ved Midt-Østerdal videregående skole. Felles for alle er at de har hatt en vanskelig barne- og ungdomstid. Mange har opplevd mobbing og alle har slitt psykisk.

– Jeg har sommerfugler i magen. Jeg håper det treffer noen, sier Andrea Michelle.

DIKT: Andrea Michelle leser et dikt på vegne av alle de som ikke tør snakke høyt om sine psykiske problemer. Foto: Frode Meskau / NRK

Hun har fire selvmordsforsøk bak seg og måtte ta 8 piller om dagen for å fungere normalt. Tre ganger har hun droppet ut av skolen.

Hun er en av ungdommene som er fanget opp av stiftelsen UtaforInnafor som i samarbeid med BUP, skoler og NAV prøver å hjelpe unge som sliter med å komme seg ut i samfunnet.

Deres veg ut er forestillingen de har skrevet basert på egne erfaringer.

– Det er veldig nær sannheten om hvordan jeg hadde det, sier Thomas Danielsen Sønmør.

Han spiller hovedrollen, en gutt som har blitt mobbet gjennom flere år på skolen. De andre spiller medelever som bevisst holder han utenfor.

Sterke inntrykk

For prosjektleder i UtaforInnafor Arve Solhaug er det viktigste at ungdommene får en mestringsarena.

– Jeg er så imponert over disse ungdommene her. Noen av dem har knapt turdt å åpne munnen foran folk. Nå står de her på ei scene foran masse publikum, sier han.

I kulturhuset i Stor-Elvdal er det ikke en elev eller lærer som åpner munnen når ungdommene entrer scenen.

– Det er skikkelig sterkt. Kanskje vi blir flinkere til å se de som alltid blir sittende alene, sier Aurora Skogli og Maren Emilie Joten Gjelten som er elever ved Midt-Østerdal videregående skole.

STERK OPPLEVELSE: Aurora Skogli fikk en vekker på hvordan noen kan føle seg utenfor fellesskapet. Foto: Frode Meskau / NRK

Forestillingen avsluttes med en paneldebatt der ungdommer diskuterer hvordan man kan bli kvitt mobbing.

– Jeg håper folk skjønner hva mobbing gjør med en og at de ser hvordan skolehverdagen er, sier Mikkel Ilseth Nicolaisen som også er elev ved Midt-Østerdal videregående skole.

Han ble sjøl mobba både i barne- og ungdomsskolen så forestillingen vekker minner. Nå håper han den bidrar til å gjøre en forskjell.

For ungdommene i UfaforInnafor har den ført til en stor endring.

– Jeg har fått trua på meg sjøl og fått snudd det vonde til det gode, sier Andrea Michelle.