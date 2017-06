Foxhounds skal finne ulven som herjer saueflokkene

Fredag før helga åpnet regjeringen opp for jakt etter ulv med såkalte plotthunder. En plotthund springer løs, mens den driver viltet foran seg.

Dette er forbudt i Norge unntatt i jakt på rev, hare og gaupe. I hele går ble dispensasjonssøknader fra hundelovens båndtvang behandlet i de involverte kommunene.

Nå skal altså ulven tas med denne gamle jaktmetoden.

I beredskap fra i morgen

KLAR: Lars Gangås er fellingsleder for Sør-Norge i SNO og drar i morgen inn i skadeområdene for å være i beredskap. Foto: Jørn Nordli / NRK

Forslaget om bruk av såkalt plotthund kom etter at en ulv har herjet i saueflokkene blant annet på Hadeland og på Toten den siste uka.

De siste kadavrene ble funnet i natt.

Siden denne type jakt er forbudt i Norge, har vi ikke hunder som er trent til å gjøre dette. Derfor må vi låne hunder fra Sverige.

Klokka 16 i ettermiddag er to svenske hunder med hundeførere klarert for bruk i Norge.

– Vi drar til skadeområdet i morgen og blir der framover i beredskap, sier fellingsleder for Sør-Norge i Statens Naturoppsyn (SNO), Lars Gangås.

Årstida gjør det vanskelig

Det å slippe hund etter ulv har vært gjennomført med med godt resultat i Sverige, men det er et par utfordringer med denne typen jakt.

– Vi er helt avhengige av ferske observasjoner og spor for å sette inn hundene, og dette har jo vært en av de store utfordringene denne gangen. Det er jo ikke gjort observasjoner av denne ulven her, sier Gangås.

PLOTTHUND: Tre år gamle Klima er for ung til å jage etter ulv ennå, men hun og hennes artsfrender har vært hett nyhetsstoff den siste uka. Her trygt i fanget til eier Knut Røise Olsen. Foto: Frode Meskau / NRK

Knut Røise Olsen i Stange eier og trener plotthunden Klima, som foreløpig er for ung til å være med på jakt. Han sier en utfordring med bruk av løse hunder for å ta ulv i områder med mange sauer, er rett og slett at det er mange sauer der.

– Vi har våre utfordringer på barmark i sommer-Norge både med kalving på rådyr og annet vilt, men ikke minst med at det er sau i skogen. Hunder er hunder og de jakter gjerne sau også hvis de ikke er trent for ikke å gjøre det, sier Røise Olsen.

Kan bli bomtur

De svenske hundene som kommer til skadeområdet i morgen er såkalte Foxhounds, en støver med gode jaktegenskaper.

Men de er altså avhengig av ferske spor, eller at ulven nylig er sett, for å settes i arbeid. Sporene kan ikke være mer enn 6–8 timer gamle.

– I verste fall kan vi bli sittende uvirksomme i flere uker. Vi kan ikke gi noen garantier for at disse hundene skal løse ulveproblemet i dette området. Det kan også hende at vi må reise slukøret hjem. Dette er jo bare et forsøk, sier Lars Gangås i SNO.