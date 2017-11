Fotgjenger påkjørt i Hamar

Vant gjev filmpris

20 år gamle Maja Arnekleiv fra Dovre vant i helga prisen «Golden Dove» for beste animerte dokumentar under den internasjonale filmfestivalen i Leipzig. Filmen «Mammas hår» er Arnekleivs første film, og består av over 2000 stillbilder av mora Anita Killi etter at hun ble diagnostisert med kreft.