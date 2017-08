Fotballspiller utestengt i ni måneder etter vold

Fotballforbundets doms- og sanksjonsutvalg har i dag vedtatt den endelige straffen for Storhamar-spilleren, som i juni slo ned Ottestads Sebastian Solberg i en seriekamp.

Solberg fikk kutt i leppen, skade på tenner, og nakke- og hodevondt da han ble slått ned.

Les også: Ble slått ned på fotballbanen

– Ikke overraskende

Storhamar fotball er ikke overrasket over dommen, sier styremedlem i klubben, Arve Fuglum, til NRK.

– Dommen er jo i tråd med tilsvarende episoder som har fått domsavsigelser før fra Norges Fotballforbund. Derfor er ikke dommen spesielt overraskende, sier Fuglum.

Dommen er også i tråd med innstillingen som fotballforbundet sendte ut til klubbene i juli, der klubbene hadde tre ukers ankefrist.

IKKE OVERRASKET: Arve Fuglum, styremedlem i Storhamar fotball, mener dommen er i tråd med tilsvarende episoder som NFF har behandlet tidligere. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Storhamar fotball valgte å ikke benytte seg av den ankemuligheten.

Ikke akseptabel oppførsel

Fuglum sier at spilleren fra Storhamar er orientert om dommen, men at han ikke har pratet med spilleren selv.

Han vet dermed ikke vet hvordan han reagerer på å bli utestengt i ni måneder fra kamper og trening.

– Som Storhamar fotball sa allerede etter at dette skjedde i juni, så er jo en sånn oppførsel på fotballbanen ikke akseptabel. Det mente vi da og det mener vi fortsatt, sier Fuglum.

– Korrekt vurdering av NFF

Leder for fotballgruppa i Ottestad IL, Thommy Mikkelsen, er fornøyd med dommen.

– Vi opplever at dette er en riktig dom fra Norges Fotballforbunds side. Dette er ikke sånt vi ønsker skal skje på en fotballbane, sier Mikkelsen.

Han håper straffen på ni måneders utestengelse er såpass streng at spilleren som slo skjønner konsekvensene av det han gjorde.

– Vel så viktig er det kanskje at straffen kan ha en preventiv virkning, slik at andre spillere vet at de kan straffes såpass hardt, sier Mikkelsen.