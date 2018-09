Fotballfar utestengt til 2020 etter slåsskamp

– Det er uakseptabelt at den type handlinger skjer i idrettsparken som skal være en trygg arena for barn og unge, sier styreleder i Gran IL, Roy Torheim.

Resultatet av slåsskampen var at en far fra motstanderlaget Fagernes ble påført slag i hodet slik at han fikk en hevelse. Mannen fra Gran ble pågrepet av politiet som kom til stedet. Han har erkjent delvis straffskyld for forholdet.

Mannen er nå anmeldt og siktet for ordensforstyrrelse og legemsbeskadigelse.

Politiet beslagla også en kniv som ble funnet like ved, men vet ikke om den i det hele tatt har vært brukt i konflikten.

Det var avisa Hadeland som først omtalte saken.

Provoserende oppførsel

Etter det NRK får opplyst fra flere hold er den ene faren opprinnelig fra Serbia, mens den andre er kosovoalbaner. Som kjent har de to nasjonene vært i dyp konflikt, noe som også har nådd fotballbanen, som under årets fotball-VM.

Under kampen mandag kveld skal den ene faren ha feiret med et flagg, noe som ble oppfattet som en direkte provokasjon av den andre. I tillegg skal partene ha kommet med høylytte jubelrop og gestikulering som ble oppfattet provoserende.

NRK får opplyst at de to mennene kjente til hverandre fra før og at det skal ha vært kontakt mellom dem før kampen.

Samir Krndzija som dømte mandagens kamp dømmer på flere nivåer. Han forteller at han aldri har opplevd at politikk har blitt innblandet i fotballen på denne måten.

– Jeg har aldri opplevd noe sånn i Norge. Jeg har dømt fotball siden 2000, og alt har vært helt korrekt og sportslig, sier han, om tidligere fotballerfaringer.

STYRESAK: Trener Øyvind Nyhagen (f.v.), daglig leder Tony Strande, og styreleder Geir Helge Skattebo i Fagernes IL fotball, skal behandle hendelsen i et kommende styremøte. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Krevende sak

På et ekstraordinært hovedstyremøte tirsdag kveld bestemte Gran IL at mannen som slo skal utestenges fra den lokale idrettsparken ut sesongen 2019.

KREVENDE: Roy Torheim, styreleder i Gran IL, sier dette er en trist sak for alle parter og at det er en krevende sak å behandle. Foto: Privat

– Vi ønsker å være tydelige på at dette ikke er i samsvar med våre verdier, sier styreleder Roy Torheim.

Han sier at dette er en krevende sak å behandle for klubben og at det er en trist sak for alle involverte.

Også Fagernes IL vurderer å reagere overfor faren på sitt lag.

– Denne saken skal behandles på et styremøte, der skal vi vurdere sanksjoner, sier styreleder i Fagernes IL fotball, Geir Helge Skattebo.

– Lei seg

Styreleder Roy Torheim i Gran IL informerte tirsdag kveld den voldsanmeldte mannen om klubbens avgjørelse om utestengelse.

– Han er lei seg for det som har skjedd, og har forståelse for vår avgjørelse. Han skulle gjerne være hele hendelsen foruten, sier styrelederen.

Nå jobber klubbene for å komme seg videre.

– Både styret og jeg synes dette er en trist sak, som ikke har noe med idrett å gjøre. Nå fokuserer vi på å ta vare på barna, sier Torheim.

På Gran arrangerer klubben et foreldremøte i kveld, for foreldre og spillere. Der skal man snakke sammen om det som skjedde og ha fokus på Fair Play.

Indre Østland fotballkrets bekrefter at de har mottatt en felles rapport fra Fagernes og Gran etter mandagens kamp.