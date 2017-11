Forvaringsdømt brøt reglene

En mann som er dømt til 10 års forvaring for seksuelle overgrep mot barn, er tiltalt for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse. Han har bodd på Skreia siden han ble prøveløslatt i fjor høst, men er nå tiltalt for å ha lastet ned overgrepsbilder.