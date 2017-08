Fortsatt stengt riksveg 4

Riksveg 4 er fortsatt stengt ved Kolberg sør for Mjøsbrua etter frontkollisjonen. En mann ble kritisk skadd. En mann og en kvinne ble også sendt til sjukehus med skader. Til politiet har vitner sagt at den ene bilen kom over i motgående kjørebane.