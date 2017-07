Fortsatt alvorlig skadd

Tilstanden er alvorlig, men ikke livstruende for en mann som kjørte av fylkesveg 505 sør for Elverum natt til fredag 30. juni. Det sier Roger Næss i politiet i Elverum til Østlendingen. Det var to menn i 20-åra i bilen. Den andre ble lettere skadd.