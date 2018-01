Fortsatt 2000 uten strøm i Hedmark og Oppland

TV2: Fraktet bort snø med blod

Politiet tror den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland kan ha fraktet bort snø fra gårdsplassen for å fjerne blodspor. Politiets teori er at mannen i etterkant dumpet snøen på de to stedene det ble funnet blod som stammet fra Jemtland, ifølge TV2.