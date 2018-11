– Hvorfor skulle dette eskalere akkurat nå?, spurte forsvarer Ida Andenæs om hvorfor Janne Jemtland ble skutt.

Flere vitner har forklart at tobarnsmoren skal ha ønsket å gå fra ektemannen, men dette var han ikke kjent med, ifølge forsvareren. Hun mener Jemtlands opprettholdelse av forklaringen rundt hendelsesforløpet da kona ble skutt styrker hans sak.

– Jeg mener dette er et av de viktigste bevisene for at forløpet Jemtland beskriver stemmer, sa Andenæs.

Forklaringen står i kontrast til vitner

Den tiltalte 47-åringen har forklart at han pakket kona raskt inn i plast og plasserte henne i bagasjerommet på bilen sin kort tid etter at hun ble skutt natt til 29. desember 2017. Han skal ha kjørt rundt i Brumunddal med kona bak i bilen før han neste kveld senket henne i Glomma, har han forklart.

Forklaringen står i kontrast til vitnemålene fra flere sakkyndige vitner. Blant annet rettsmedisinerne som mener Janne Jemtland døde av drukning to til tre timer etter at hun ble skutt.

– Hvorfor i all verden skulle Jemtland avgi en sånn forklaring hvis den ikke var sann?, spurte Andenæs.

Mener det kan ha vært flere involverte

Andenæs stilte flere ganger spørsmål ved om det kan ha vært flere involverte i saken og om noen andre enn Svein Jemtland kan ha fraktet tobarnsmoren til Eid bru.

– Kan det være for å beskytte noen andre?, uttalte forsvareren om Jemtlands forklaring.

Andenæs brukte også mye av sin prosedyre på å så tvil om registreringene av kilometerstand på bilene Jemtland disponerte mens kona var savnet. Hun mener det er hull i de sakkyndiges undersøkelser og at det kan være feilregistreringer. Hun mener det kan ha vært mulig at Svein Jemtland kjørte til Våler og Eid bru den natta han sier.

– Det er kun en times forskjell som gjør at det passer med Jemtlands forklaring, sier Andenæs.

Hun mener klienten ikke kan dømmes for drap. Forsvarerkollega Christian Flemmen Johansen sa i sin del av prosedyren at en eventuell straff for Svein Jemtland bør være maksimalt 15 års fengsel dersom retten finner han skyldig i tiltalen.

Krever erstatning

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen la ned påstand om at den tiltalte må betale erstatning til de to sønnene.

FREMMET KRAV: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen la vekt på at den tiltalte faren har skapt falske forhåpninger hos barna i sin prosedyre. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Penger kan aldri kompensere for tapet av mor. En helhetsvurdering, mener jeg at det utmålet et oppreisningsbeløp på 450.000 til eldstemann og 350.000 til yngstemann, sier bistandsadvokaten.

Reiestad Hansen fremmet i tillegg til krav om oppreisning sivile krav om fradømmelse av arverett og fradømmelse av retten til å sitte i uskiftet bo.

– Gjennom drapshandlingene har barna mistet hjemmet sitt, og hele livssituasjonen er snudd på hodet. Mor er død, og far er i fengsel, sa bistandsadvokaten.

Aktor Iris Storås la ned påstand om 18 års fengsel.