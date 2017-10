– Det har vært en lang marsj, og det kjennes enormt bra ut å kunne ta det første spadetaket. Jeg blir rørt, sier en fornøyd Skistar-direktør i Trysil, Bosse Halvardsson, som har kjempet for flyplassen siden 2008.

I dag ser store deler av området rundt småflyplassen i Sälen i Sverige ut som en åker midt i skogen. Men om to år er planen at flere tusen charterturister skal lande her på Scandinavian Mountains Airport for å bli fraktet videre til Trysil, Engerdal, Sälenfjellene og Idre.

KJEMPET: Skistar-direktør Bosse Halvardsson har kjempet for flyplassen i nesten ti år. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Målet er lokke til seg turister fra hele verden til flyplassen, som ligger 40 minutters kjøring fra Trysil. Det er også planlagt å bygge et kjøpesenter ved flyplassen.

Tror på flere arbeidsplasser

Tirsdag ble det første spadetaket tatt med pomp og prakt, og mange gjester til stede. Deriblant den svenske nærings- og innovasjonsministeren Mikael Damberg.

– Jeg tror flyplassen fører til vekst i næringslivet og flere arbeidsplasser for både Norge og Sverige, så begge land er vinnere her.

Allerede i 2008 ble de første planene luftet, og man håpet å være i gang i 2013. Slik ble det ikke, men nå er finansieringen på plass og de første charterflyene lander i 2019.

UTVIDER: Den nåværende småflyplassen skal forlenges fra 1200 meter til 2500 meter slik at den kan ta imot større fly. Utbyggingen er i gang. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Ifra 2020 er målet at det skal lande et fly hver dag, etter hvert skal dette økes til et årsgjennomsnitt på tre til fire fly hver dag.

– Jeg gleder meg til å se hvordan det ser ut her om ti år. Hele regionen blir en vinner her. Trysil er bare 44 kilometer unna flyplassen, og Hundfjället i Sälen bare sju kilometer unna. Det finnes ingen i Europa som kan konkurrerer på tilgjengelighet, sier Halvardsson.

Viktig for Trysil

Varaordfører, Knut Løken, tror flyplassen vil bli enormt viktig for Trysil.

– Den vil generere mye ny trafikk i form av nye typer kunder som kommer til regionen og det gir mulighet for utvikling av nye produkter i Trysil. Det gir mulighet for ny næringsutvikling, nye arbeidsplasser og kan kanskje styrke bosetting.

– Noen mener fortsatt at dette er et luftslott, og at Trysil ikke vil få den oppturen man håper på, hva mener du?

– Jeg tror at med de kvaliteter Trysil representerer med fjellet og naturen, og forutsatt at flyplassen klarer å drifte og dekke sine kostnader, så er dette en vinn-vinn-situasjon for alle, inkludert oss i Trysil, sier Løken.