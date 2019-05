Forsikringsselskap tapte flomstrid i Gudbrandsdalen

Det var i juni 2011 at huset til Helge og Unni Tove Hansen i Kvam i ble totalskadd i flom. Kommunen ga dem tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Området skulle nemlig flomsikres, og ble ansett som trygt.

Til tross for dette ble det nye huset tatt av en ny flom i 2013.

Gjensidige Forsikring har utbetalt erstatning til ekteparet, som etter dette bygde hus et annet sted i Kvam. Men de mente det var kommunen som måtte ta ansvaret.

Anket tingrettsdommen

FLOMOFFER: Helge Hansen og kona Unni Tove har mista huset sitt to ganger i flom. De har fått erstatning og bygd hus et annet sted i bygda. Nå er kommunen og Gjensidige uenige om hvem som skal ta regninga. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Dermed havnet saken i retten. Gjensidige Forsikring tapte også i tingretten, men anket saken.

Nå har lagmannsretten konkludert i striden om hvor stort ansvar Nord-Fron kommune hadde ved å tillate bygging i et flomutsatt område.

– Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til NTB.

Siden 2008 har norske forsikringsselskaper utbetalt en samla erstatning på om lag 30 milliarder kroner for naturskader på bygninger og materiell. Det viser tall fra Finans Norge.