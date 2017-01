Bane NOR venter på departementet

Bane NOR kommer ikke til å endre sitt forslag til trase for dobbeltspor gjennom Hamar før departementet har avgjort saken. Det skriver HA. Før jul vedtok kommunestyret i Hamar den østlige traseen ved Vikingskipet, mens Bane NOR vil at ha det vestlige alternativet gjennom Koigen.