Kvinnen ligger livstruende sjuk på en avdeling i Sjukehuset Innlandet . Politiet mener foreldrene har medisinert henne med en medisin hun ikke tåler.

Kvinnen i 30-åra har hatt ME i 12 år, en diagnose som kjennetegnes ved kronisk utmattelse. Medisinen hun har fått, i form av en antibiotika, ble gitt under det politiet karakteriserer som eksperimentell behandling i Polen.

– Vi kan bekrefte at jenta har fått behandling i Polen. Dette er en medisinskfaglig vanskelig sak. Det gjelder et antibiotikum som ikke blir brukt mye i Norge, sier politiadvokat i Innlandet Politidistrikt, Marte Johansen.

– Potensielt dødelig

Politiet mener at foreldrene har fortsatt medisineringa i Norge.

– Per nå er det det som er utgangspunkt for siktelsen, altså at det er gitt her i Norge, sier Johansen.

Kvinnen har siden i høst vært alvorlig sjuk en rekke ganger. Politiet mener det skyldes medisineringen og at foreldrene har vært klar over at det er nettopp medisinen som har gjort dattera så sjuk at hun i dag kjemper en kamp om å overleve.

– Dette er en alvorlig sak. Hun er gitt et stoff som potensielt er dødelig for henne. Siktelsen gjelder hensettelse i hjelpeløs tilstand. Det betyr at foreldrene er siktet for å ha gitt henne dette stoffet, samt og ikke gitt nødvendig helsehjelp i ettertid, sier Johansen.

NRK har snakket med foreldrene, som sier de i 12 år har kjempet en kamp for å få dattera si frisk. De stiller seg uforstående til siktelsen.

Blir ransaket før besøk

SJOKKERT: Foreldrenes advokat, Ida Helene Braastad Balke, sier foreldrene reagerer sterkt på siktelsen. Foto: Frode Meskau / NRK

Advokaten deres, Ida Helene Braastad Balke, sier foreldrene er sjokkerte over siktelsen sjøl om de har visst om politiets mistanke.

– Den mistanken har hengt over dem en stund, men at de skulle bli formelt sikta er de sjølsagt leie seg for. De er overraska og synes situasjonen er veldig vanskelig.

Foreldrene har fått besøksrestriksjoner av politiet. De får se dattera to timer i uka, og blir kroppsvisitert før hvert besøk.

– De mener de ikke har gjort noe galt, og har det kjempetungt. De har mista kontakten med dattera, som de har fulgt opp tett de siste 12 åra, så det å miste kontakten med henne er kjempevanskelig.

Flere avhør

NRK vet ikke hvordan den nå livstruende sjuke kvinnen i 30-åra forholder seg til saken. Hun har fått oppnevnt en bistandsadvokat. Strafferammen på siktelsen foreldrene har fått er på tre års fengsel, men det er langt fram til en eventuell tiltale og rettssak.

– Det gjenstår fortsatt mye etterforskning i form av flere avhør, og også teknisk og taktisk etterforskning, sier politiadvokat Marte Johansen.