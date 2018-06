Forbereder seg på nye opptøyer under årets islam-demonstrasjon

Gjøvik forbereder seg på et nytt arrangement med den Islamfiendtlige organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). I tillegg til standen som SIAN skal ha, er det ventet stort folkeoppbud under en motdemonstrasjon et annet sted i byen, «Sammen i Gjøvik». Over 60 organisasjoner, blant annet flere politiske partier, har så langt sluttet seg til arrangementet.

Lokalavisa Oppland Arbeiderblad arrangerer folkemøte fredag kveld, med fokus på hat-retorikk. I fjor tok de standpunkt mot SIAN og delte ut t-skjorter og plakater mot islam-motstanderne.

Da SIAN besøkte Gjøvik i høst, ble de møtt av rundt 700 motdemonstranter. Rop som «Vend hatet ryggen» haglet mot islam-motstanderne, og mange viste finger til organisasjonen.

Politiet forsøkte å gå mellom motdemonstrantene og scenen der det ble holdt apeller, og det en politimann ble angrepet i opptøyene.

MOTSTAND: SIAN møtte rundt 700 motdemonstranter da de holdt appell på Gjøvik i fjor. I år må de ha arrangementet et annet sted i byen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Føler seg uønsket

Tidligere i år søkte organisasjonen Gjøvik kommune om å få holde en ny stand i byen. Fem dager før arrangementet skulle avholdes fikk de svar - og et krav om å selv sørge for vakthold og sperringer i form av gjerder. Kommunen har også satt et krav om at arrangementet flyttes fra Jernbanetorget til en parkeringsplass høyere opp i sentrum.

– I Norge snakkes det høyt om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og gode verdier. Men vi legger merke til at kommuner gjør det vanskelig for oss å ytre seg, sier leder for SIAN Stig Andersen.

Etter et nytt møte torsdag har SIAN kommet til et kompromiss med politiet og kommunen om å sperre av området med bånd.

SIAN-lederen sier at de generelt opplever å møte stor motstand fra norske kommuner når de søker om å få ha arrangementer.

– Det tar lang tid å få svar, ofte får vi svar to-tre dager før vi skal ha stand, selv om vi har søkt mange måneder i forveien. Vi føler at vi ikke er ønsket, sier Andersen.

LEDER: Stig Andersen, leder for SIAN, mener det er urettferdig at de skal måtte ta ansvar for hvordan motdemonstrantene oppfører seg. Kommunen svarer at de tenker på sikkerheten til både publikum og arrangører. Foto: Eirik Pessel-Kleiven / NRK

Gjøvik kommune: – Vi har ikke forskjellsbehandlet

Kommunalsjef i Gjøvik, Marit Lium Dahlborg sier til NRK at hun mener at de ikke har forskjellsbehandlet SIAN, men at det har tatt noe tid med søknaden fordi de måtte ta hensyn til det som skjedde under demonstrasjonen i fjor.

– Vi har noen retningslinjer for våre uteområder, og det er ikke all type aktivitet som passer på alle plasser i byen. Men vi beklager forsåvidt det første kravet vårt om gjerder og vakter, som det nå er lempet på, sier hun.

Lium Dahlsborg sier de må ta hensyn til sikkerheten, både for arrangører og publikum, når de skal behandle søknader om arrangementer i byen. Hun sier at de har samarbeida med politiet om sikkerheten rundt SIAN-standen lørdag.

ANGREP POLITIET: Det ble høy temperatur og en politimann ble lettere skadd under fjorårets SIAN-demonstrasjon på Gjøvik. En mann som demonstrerte mot SIAN ble dømt til 34 dagers fengsel for vold mot politiet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nei på 22. juli-minnested i Trondheim

I Trondheim får ikke SIAN lov til å holde en politisk punktmarkering på 22. juli-plassen i byen lørdag 21. juli.

Det er Kirkelig fellesråd som eier minnestedet, og de har satt foten ned for en slik markering, melder Adresseavisen.

– Det er kort og godt fordi dette er et minnested, og vi gjør det av hensyn til ofre og etterlatte. Vi har også ofre med muslimsk bakgrunn i denne terroraksjonen. Dette er Kirkens grunn, og vi kan ikke akseptere en slik politisk markering på Kirkens grunn, sier Svein Willy Danielsen, leder av Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Lars Thorsen i Sian sier til Adresseavisen at de egentlig ville ha markeringen på Torvet, men det er under oppussing. Nå vurderer de å klage på avslaget.

– Vi er ikke ute etter å provosere noen, men vi har heller ingen ting med terroraksjonen eller ofrene å gjøre. Vi forholder oss til selve parken, og den er mer enn et 22. juli-monument. Det er en park, ikke bare et minnested, sier Thorsen til NTB.

Ap-ordfører Rita Ottervik har tidligere sagt at det er uaktuelt å forby politiske markeringer på minnestedet etter 22. juli i Tordenskioldparken.

– Men jeg har også sagt at det skal være en åpen og inkluderende plass med respekt for mennesket. Det skal være et sted vi kan ta avstand fra ekstreme politiske og ideologiske holdninger og handlinger. Jeg oppfatter ikke at SIAN er veldig opptatt av åpenhet, respekt og demokrati, sier ordfører Ottervik.