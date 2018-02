Folldølene er vant til at det knirker under skoene og river i neseborene om vinteren. Men så mange minusgrader som det er i dag, har det ikke vært på flere år.

På den den offisielle målestasjonen ble det målt 42 kalde, og det er den laveste temperaturen som er målt i Norge i vinter.

– Det er kaldt, men det er ikke noen store problemer. Vi fyrer i ovnene, sier Stig Roger Nilsen.

Stig Roger Nilsen i Folldal er vant til mange kuldegrader. Han er ikke bekymret for kulda. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Mens sørlendinger og Oslofolk er forfjamset over at gradestokken har krøpet ned på tosifrede minusgrader, går livet stort sett som normalt i Folldal lengst nord i Hedmark.

– Skoler og barnehager er åpne, men det blir nok lite uteaktivitet i dag. Vi har ikke fått melding om at noe ikke går som det skal, sier avdelingsleder Espen Moseng i teknisk etat i Folldal kommune.

Morgenstemning i Norges kaldeste bygd, Folldal lengst nord i Hedmark. Rondane i bakgrunnen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kulda holder seg

Folldal er altså kaldest i landet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. Tynset kommer som en god nummer to i de offisielle temperaturmålingene i dag med sine 37,3 minusgrader.

Lenger sør er det noen skyer som demper kulda.

– Det er i nordligste områdene i Sør-Norge det er minst skyer og de laveste temperaturene, sier statsmeteorolog Per Egil Haga.

Kulda, som skyldes kald luft som trekker inn fra Sibir, blir liggende over Sør-Norge.

– Det utvikler seg ikke så mye. Det er et høytrykk som gir dette pene vinterværet. Vi får beholde samme værtype i morgen, sier Haga.

Folldølene er vant til kulda. Nord-Østerdalen er ofte det kaldeste området i landet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kaldt på kontinentet

Også i resten av Europa er det kaldt.

«The beast from the East» har britiske medier med sans for ordspill kaldt kulda. På De britiske øyer er flere skoler stengt og det er kaos i trafikken.

Den ekstreme kulden har krevd minst ti liv over hele kontinentet de siste tre dagene. Hjemløse og eldre er spesielt utsatt.

Selv middelhavsområdene har opplevd uvanlig kaldt vær, med snøfall i Nice, og flere veier er stengt på grunn av snø langs adriaterhavskysten i Kroatia.