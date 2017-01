Lasse Amundsen og Ann Christin Johnsen har bygd seg hytte i Hafjell. Alle detaljer er nøye gjennomtenkt.

Paret fra Nordstrand ved Oslo forteller at de har brukt en god del penger på å spesialtilpasse hytta, de ønsket seg noe litt utenom det vanlige.

IKKE STANDARD: Peisinnrammingen har paret Amundsen og Johnsen kjøpt i Frankrike. Foto: Jorun Vang / NRK

Familien som trives på fjellet, har valgt smijern, glass og tømmervegger i den nybygde hytta. Skreddersydde løsninger på hytta blir vanligere, det bekrefter både tomteselgere og utbyggere.

Et eksempel er Laftekompaniet som bygger individuelt tilpassede, skreddersydde hytter. De har firedobla omsetningen sin fra 30–120 millioner på 3 år, og ingen hytter koster under fem millioner kroner.

Kostbare tomter

På Beitostølen er etterspørselen etter nybygde høystandardhytter stor.

– Den tomta vi står ved nå er selve smykket. 2905000 kroner solgte vi den for, sier Martin Vedel Nielsen, megler hos Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren på Beitostølen.

NYTT HYTTEFELT: 100 av 200 tomter er solgt i Markahøvda hyttefelt, noen få minutters kjøring fra Beitostølen sentrum. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Han skuer ut over hyttefeltet Markahøvda som ligger i nærheten av sentrum på Beitostølen. 200 tomter er lagt ut for salg, 100 av dem er solgt.

– Er det vanskelig å få solgt en så dyr tomt da?

– Ikke nå, vi har hatt den for salg siden 2012 men markedet har blitt bedre og interessen er stor. Nå selger vi mye tomter og da går også de beste, sier megleren.

Folk med penger velger gjerne Hafjell, Trysil, Hemsedal og Beitostølen når de skal realisere hyttedrømmen.

TRAVLE DAGER: Camilla Garli og Martin Vedel Nielsen i Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren, merker økt pågang fra hyttekjøpere. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Økonomien avgjør

– I de høyere prisklasser ønsker man ikke standardløsninger. Når man har råd til det, så velger man ut fra det, sier Kjell Overvåg, forsker ved Østlandsforskning.

Han bekrefter at mange bruker hyttene sine mye, derfor er han ikke overrasket over at mange investerer såpass mye i fritidsboligene sine.

– Med høyere standard kan man bruke mindre tid på selve hytta og daglige gjøremål, og mer tid ute på tur og på ski, sier Overvåg.

Han forteller at individuelt tilpassede hytter er noe man ser mer og mer av i hyttemarkedet.

Oppsving i markedet

Vedel Nielsen forteller om en enorm etterspørsel etter både tomter og hytter. Siden firmaet startet for tre år siden er omsetningen doblet årlig.

– Det er veldig artig å være megler her nå. Vi startet opp i finanskrisen, da var investeringsviljen lav. Det var lange omsetningstider og vi fikk inn mer enn vi klarte å selge. Nå har jeg tynne porteføljer og for lite å selge, sier han.

God økonomi og arv gjør at mange har mulighet til å bygge seg nye hytter med høy standard.

– Hyttemarkedet har blitt mer differensiert slik som boligmarkedet. Det betyr at ulike type kjøpere ønsker ulike typer hytter, sier forskeren.