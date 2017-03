Flugstad Østberg er onsdag kveld på Øverby for å se på sitt eget skirenn, og for å dele ut premier. Og nå røper hun at hun sannsynligvis ikke legger opp.

– Jeg kan vel ikke det når jeg er her, og ser alle barna. Det minner meg om hvorfor jeg driver på med dette. Så mye kan jeg vel si, sier Ingvild mens hun deler ut premier.

Det var her det startet også for Ingvild Flugstad Østberg. Her har hun gått klubbrenn siden hun var to år.

– Jeg har mange gode minner herfra.

Skuffet

Etter et skuffende VM i Lahti der hun heller ikke fikk gå stafetten, og sprakk på den avsluttende distansen i Tour de Canada, sa hun til NRK at hun vurderte å gi seg.

Flugstad Østberg endte uansett på tredjeplass i verdenscupen bak vinneren Heidi Weng og finske Krista Pärmäkoski.

Ikke evaluert

Til lokalavisa Oppland Arbeiderblad sier Ingvild at hun mest sannsynlig fortsetter også neste år. Til NRK sier hun:

– Jeg har ikke tatt noen ordentlig evaluering ennå. Jeg har akkurat kommet hjem fra Canada.

Men det er håp.