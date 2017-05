Jorid Avdem bor langs Kramperudåa i Øyer og er redd for huset sitt.

– Det går ikke an å beskrive kraften. Den må man bare se, sier hun.

Etter flommen i 2014 brukte NVE store ressurser på å flomsikre elva. Men regnværet i forrige uke viste at sikringen ikke var god nok.

– Det første som skjedde var at det ble store synkehull bak muren. Etter hvert ramlet muren ut og demmet delvis opp bekkefaret, sier Avdem.

Den oppbygde elvesiden var ikke solid nok. Her har jord og stein rast ut i elva. Foto: Sondre Tallaksrud

Tviler på kompetansen til NVE

Nå lurer både hun og andre beboere i området på om NVE egentlig er eksperter på dette.

– Det er ikke trivelig å bo ved bekken når det begynner å skje noe, sier Helge Odden. Jeg begynner å bli skeptisk til om NVE er så gode som de vil ha det til, for nå må de komme tilbake for tredje året på rad og rette opp feil de har gjort, sier han.

Petter Glorvigen, som er regionsjef i NVE Øst, sier de tar selvkritikk, men at Kramperudåa i Øyer er en vanskelig elv å jobbe med.

– Vi har jo hatt som mål å få det til å stå i mange år og det har vi ikke klart, sier Petter Glorvigen. Men det som har vært utfordringen hele veien, og som har gjort at det har vært skader i mange år, er at det er kjempetrangt og utfordrende å få til noe som står skikkelig og tåler vårflommene som kommer, sier han.

Skulle tåle en 200-årsflom

Huseier Jorid Avdem og flere av beboerne rundt elva tror ikke NVE har gjort godt nok arbeid.

– I planen står det at dette er en plan for en 200-årsflom og det er litt merkelig at det er 200-årsflom nå tre år på rad, sier Avdem.

Hun forlanger at NVE tar tak med en gang.

– De bør komme hit og utbedre de mest akutte skadene slik at husene våre i alle fall er trygge her og nå. Det forlanger vi.

Regionsjefen i NVE sier de samarbeider med kommunen om å ha en beredskap, slik at de kan ta unna hvis det kommer tilsvarende regnvær og flomsituasjon som i forrige uke.

– De trenger ikke være bekymret for at husene skal gå. Men vi må finne en løsning på lengre sikt som er mer permanent, sier Petter Glorvigen.

Jorid Avdem tror ikke NVE skjønner hva slags kraft det er i elva. Helge Odden, som også bor ved elva, tviler på NVEs kompetanse etter at flomsikringen sviktet. Foto: Sondre Tallaksrud

