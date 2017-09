Flomrettssak starter

I dag starter rettssaken der Nord-Fron kommune er stevnet for over sju millioner kroner etter flommen i Kvam, skriver GD. Stevninga gjelder et hus som ble skadet i flom i 2011 og ble gjennoppbygget på samme sted og rammet av en ny flom i 2013. Saksøker er Gjensidige Forsiking som mener det var uaktsomt tillatelse til å bygge et nytt hus på samme tomt.