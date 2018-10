Flomkaos i Gudbrandsdalen: Turid og barna måtte haste-evakueres

– Jeg våknet opp og så at det var en del vann på plenen. Jeg trodde bare det hadde regnet mye. Kort tid etterpå kunne jeg se vannet stige, sier Turid Eiesar til NRK.

Hun og familien bor i Skjåk, og Elva Dønfoss renner like ved huset. Eiesar sier at tomta hennes raskt ble fylt opp flomvann ved 06-tiden søndag morgen.

VÅKET OPP: Da Turid våket opp ved 06-tiden søndag morgen kunne hun se gresset i hagen. Minutter senere var tomta oversvømt. Ved 09-tiden hadde vannet begynt å renne inn i huset. Foto: Turid Eiesar

– I løpet av noen minutter gikk det fra å være litt bløtt til å stå 20–30 cm under vann, forteller hun.

Flere steder steg vannet med opp til én meter på kort tid. Skjåk kommune, som ligger helt nord i Gudbrandsdalen, er den kommunen som er hardest rammet.

Da vannet begynte å stige prøvde Turid å flytte bilen, men skjønte fort at det ikke gikk. Stadig økende vann og flomrester førte til at bilen sto bom fast.

Ved 07-tiden kom politiet og evakuerte barna. Turid ble igjen for å prøve å sikre verdiene inne huset.

– Politiet ville evakuere oss med en gang. Da jeg dro ved 09-tiden hadde vannet kommet inn i huset. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der inne nå, sier hun til NRK.

MÅTTE GI OPP: Da vannet begynte flomme inn over tomta, prøvde Turid å berge bilen. De store vannmassene gjorde at hun måtte gi opp, og bilen ble stående. Foto: Turid Eiesar

Ingen personskader

Eiesar sier til NRK at hun aldri har opplevd at elva går så fort og høyt over breddene sine. Veien ned til huset hennes er oversvømt.

Nå sitter hun på gården til faren sin og venter på å returnere til huset sitt.

– Det er skikkelig kjipt akkurat nå. Jeg aner ikke hvordan det ser ut der inne nå. Heldigvis er det kun materielle skader, sier hun til NRK.

Det har nå blitt satt krisestab i de utsatte områdene. En rekke veier i området er stengt på grunn av vannmassene, og som følge av dette igjen sitter mennesker innestengt i husene sine.

Det er ikke meldt om noen personskader.

Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld.

Ifølge politiet i Innlandet er Sivilforsvaret også bedt om å hjelpe til. Situasjonen er svært kaotisk i kommunen, forteller ordføreren i Skjåk, Elias Sperstad.

– Vi vet ikke hvor mange som er strømløse akkurat nå, men det er litt kritisk for et par kommunale vannverk så alle i bygda som har private brønner tilknyttet kommunale vannverk må koke vannet, sier Sperstad.

Også kommuner i Sogn og Fjordane er rammet av flom. I Luster i ble et fjøs tatt av de enorme vannmassene. Fjøset ble flyttet 50 meter nedover elven.