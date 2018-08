Flertall for krisepakke til bønder

Det er flertall på Stortinget for en krisepakke til bøndene etter tørkesommeren. Det skriver Nationen. Krfs nestleder, Olaug Bollestad, sier partiet støtter en krisepakke, men at det er for tidlig å snakke om beløp.