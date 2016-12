Flertall for alternativ øst

Jernbanen skal vekk fra strandsona i Hamar og flyttes med ny stasjon ved Vikingskipet. Det stemte flertallet for i kommunestyret i Hamar nå i kveld. For øyeblikket er det statlige innsigelser mot alle alternativene, noe som betyr at saken vil bli endelig avgjort i departementet og ikke av kommunepolitikerne.