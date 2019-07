– Jeg er veldig spent. Det kiler i magen og skjelver i beina, men det går nok over.

Det sier Randi Nygård før hun tar fatt på den 400 meter lange klatreturen rett opp fjellveggen på Synshorn i Jotunheimen.

Via ferrata, eller jernvei som det betyr på italiensk, består av faste installasjoner i fjellsiden. Permanent stålwire og stigetrinn brukes for å ferdes i fjellveggen.

Under første verdenskrig ble de første via ferrata-rutene bygd i Dolomittene. Hensikten var at soldater lettere skulle komme seg frem.

I dag finnes det slike klatreruter mange steder i landet, og de blir stadig mer populære.

PAUSE: Denne gjengen på vei til Synshorn tar en pause midt i fjellveggen. Foto: Geir Randby / NRK

Ny rute

Hvert år når 2000 personer toppen av Synshorn, ved å klatre en av tre via ferrata-ruter. Nå åpnes nok en rute.

– Vi omsetter for to millioner på via ferrataen alene, på fire måneder, sier Tor Erik Grønolen.

Han er mannen bak via ferrata-ruta som ligger ved Bygdin. Grønolen forteller at via ferrataen gjør den stupbratte fjellsiden tilgjengelig for alle som er i normalt god form. Bare de tør.

– Det er en fantastisk mulighet for vanlige folk til å komme seg opp i fjellveggen der bare fjellklatrere ellers ville kommet seg opp, sier han.

Via ferrata-råd Ekspandér faktaboks Husk gode sko.

Ta med drikke og litt niste.

Gå med guide første gangen du prøver. Noen steder er det ulovlig å klatre uten guide.

Bruk hjelm og sele.

Bruk slynge med falldemper.

Ha på gummihansker.

SOME-16-9-FARRARA-170719-OP Du trenger javascript for å se video.

Betaler for aktiviteter

NRK har snakket med mange av dem som tilbyr via ferrata-turer i Norge. Alle melder om en økning i antall besøkende. For Trolltunga via ferrata har antallet turgåere doblet seg fra i fjor sommer.

– Vi åpnet en ny rute opp til Trolltunga i fjor. Særlig amerikanere ønsker guida tur opp dit, men flere og flere nordmenn har også begynt å ta turen, sier Jostein Soldal, daglig leder i Trolltunga active.

Han mener stadig flere nordmenn synes det er greit å betale for aktiviteter, slik som utenlandske gjester gjør.

– Også norske turgåere har fått større aksept for å kjøpe aktiviteter, sier han.

SLÅENDE UTSIKT: Fra fjellveggen på vei opp til Synshorn er det storslått utsikt utover Jotunheimen, med fjellet Bitihorn til venstre og vannet Bygdin. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– For alle

I Hemsedal er landets nest eldste via ferrata-rute, den går til toppen Røggjin. For tolvte sommeren på rad besøker hundrevis av fjellfolk ruta.

– Det er mellom 600 og 800 besøkende hvert år, og i år ser det ut til at det blir en økning, sier Rune Abrahamsen i Hemsedal fjellsport.

Voksne par eller familier med store barn går ruta, som har tolvårsgrense.

Mellom 12.000 og 15.000 klatrer årlig opp fjellsida til toppen av Hoven i Loen.

– Det har økt jevnt siden starten i 2012. Første året hadde vi 200 besøkende, sier Erik Brendefur, daglig leder i Loen active.

I Loen er det flere ulike ruter opp til toppen.

– Vi har ruter for alt fra nybegynnere som går første gang, til spesialister som har mye klatreerfaring, sier Brendefur.