Flere var for tunge på gassen

To bilførere ble fotgjengere etter UP-kontroll på riksveg 3 mellom Elverum og Rena. 1 kjørte i 128 kilometer i 70-sone og en hadde for mange prikker fra før. Det ble også skrevet ut 7 forenklede forelegg på grunn av for høy fart.