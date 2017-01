Flere trafikkuhell

Det har vært flere trafikkuhell i ettermiddag, men ingen personer har blitt skadet. En lastebil kjørte inn i en bil på E6 ved Vingromkrysset i Lillehammer, et vogntog og to biler kjørte av rv. 2 sør for Kongsvinger og en bil kjørte av rv. 3 i Alvdal.