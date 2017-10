Flere klubber ute etter Thoresen

Flere europeiske storklubber skal være interessert i Patrick Thoresen som nå spiller i Storhamar. Blant dem er hans tidligere arbeidsgiver i Russland, SKA St. Petersburg. Dette bekrefter Thoresen til VG. Han har en klausul i sin kontrakt at han kan skrive under for en annen klubb i desember.