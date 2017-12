To kollisjoner i Stange og Åsnes

To biler har kollidert på riksvei 2 ved Flisa bru i Åsnes. Ingen personer skal være skadet. På E 6 i Stange skal en personbil ha kjørt inn i brøytebil. Også her ble det bare materielle skader. Kollisjonene skaper ingen store hindringer for trafikken.