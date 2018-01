Flere i avhør etter bensinstasjonsbrann

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen sier de skal avhøre flere personer i forbindelse med brannen. Foto: Ann-Kristin Mo

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen hos politiet i Kongsvinger forteller i ettermiddag at de har fått tips fra noen som har gjort observasjoner på stedet, og at det har ført dem fram til flere personer som kan være interessante i saken.

– Vi har vært i kontakt med dem og skal foreta avhør, sier Hjalmarsen.

Hun vil ikke kommentere hva slags status disse har i saken.

Politiet vil ikke konkludere med at brannen er påsatt, men holder foreløpig alle muligheter åpne i den videre etterforskningen.

Ser hendelsene i sammenheng

Det er bare rester igjen av bensinstasjonen på Gardvik. Politiet fikk melding om at det brant i bensinstasjonen like før klokka 02.00 natt til fredag. Da brannvesenet kom fram brant det kraftig.

Onsdag denne uka ble den samme bensinstasjonen utsatt for et innbruddsforsøk og forsøkt tent på, skriver Glåmdalen.

Nå opplyser politiet at de ser de to hendelsene i sammenheng, men at de ikke kan konkludere med at det er en sammenheng.

Skulle bli familiebedrift

Mohammad Asif hadde akkurat tatt over bensinstasjonen fra den forrige eieren og åpnet dørene igjen den 1. januar.

Mohammad Asif sier planen var å gjøre bensinstasjonen til en familiebedrift. Foto: Ann-Kristin Mo

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk telefon om brannen i dag tidlig. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Det er veldig trist, sier Mohammad Asif til NRK.

Planen hans var at bensinstasjonen skulle bli en familiebedrift der søsteren og kona skulle jobbe.

– Nå vet jeg ikke hva som skjer videre, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Spørsmålene er mange, sier Mohammad Asif.

Ingen i bygget

Det er en leilighet i andre etasje av bygget, men den var ubebodd. Ingen personer ble skadet i brannen.

Brannsjef i Nord-Odal, Steinar Saugnes, sier det brant kraftig da de kom fram til stedet i natt. Foto: Ann-Kristin Mo

Brannsjef i Nord-Odal, Steinar Saugnes, forteller at det brant kraftig da de kom til bensinstasjonen i 02-tiden i natt.

I formiddag driver brannvesenet med etterslukking. Det ulmer og ryker fortsatt på branntomta.

– Vi vil drive med etterslukking en god stund framover, sier brannsjef Saugnes.

Politiet vet ikke årsaken til brannen i natt, men etterforsker saken.