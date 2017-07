Flere besøker Aukrustsenteret

Aukrustsenteret i Alvdal har hatt en besøksøkning på vel 20 prosent så langt denne sommeren.

Daglig leder ved senteret, Audun Lutnæs tror økningen skyldes bedre markedsføring, et nytt veganlegg like ved og at flere nordmenn ferierer i eget land.