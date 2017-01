Fleire anmeldt for narkotikabruk

I ein bustad i sentrum av Brumunddal vart fem personar i 20 åra tatt for å eige og bruke narkotika. Dei erkjente forholdet og saka er meldt. På Lunner stoppa ei narkotikapatrulje ein bil med to rusa pasasjerar. Båe viste seg å vera påverka, og båe blir anmeldt for bruk av narkotika. Også ein mann i slutten av tenåra frå Hamar vart i natt anmeldt for bruk.