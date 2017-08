Fjernet foto av Johaug

Norges Skiforbund har slettet et bilde av Therese Johaug sammen med Ingvild Flugstad Østberg på skijentenes offisielle Instagram-konto, skriver VG. De to trente sammen og la ut et bilde på kontoen som har over 22.000 følgere. – Johaug kan ikke figurere på en offentlig konto, melder Skiforbundet.