Fjelloppsyn: – Anmeld eiere med løse hunder

– Det virker som om mange glemmer båndtvangen når de kommer over tregrensa. At de da kan slippe hunden løs uten at den gjør noen skade. Det stemmer ikke, sier Åsmund Galde, fjelloppsyn i Lom fjellstyre.

Han forteller at løse hunder har jagd både sau, ku, tam- og villrein og at de er et problem for ville dyr med nyfødte og sårbare avkom.

– Vi får kommentarer fra foreldre med små unger som er redde løse hunder. Folk med hund i bånd forteller at de har blitt angrepet, sier Galde.

– Anmeld hundeeierne

Han har sett seg lei på mangel på respekt for denne loven og oppfordrer alle som ser dette om å anmelde hundeeieren.

Dette støttes av Jonas Kvalheim som sier han og hans firbeinte turkamerat ofte møter løse hunder på tur i Hafjell.

– Jeg har vært fristet til å anmelde flere ganger. Så dette er en bra oppfordring, mener han.

STØTTER OPPFORDRING: Jonas Kvalheim møter ofte løse hunder på tur med sin firbeinte venn. Han sier han vil anmelde hundeeiere som ikke respekterer båndtvang. Foto: Elin Fossum / NRK

Hundeeiers ansvar

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. I mange kommuner er det en utvidet båndtvang og det er hundeeierens ansvar å holde seg orientert om dette.

Norsk Kennel Klub sier til NRK at de oppfordrer alle hundeeiere til å overholde loven om båndtvang.

– Båndtvangen er et tiltak som skal fungere forebyggende. Selv en hund som ikke jager kan påføre andre dyr med unger unødig stress, sier Cecilie Holgersen i Norsk Kennel Klub. (NKK)

Se hva som gjelder for din kommune her: (Kilde: Norsk Kennel Klub)

BÅNDET SKAL VÆRE PÅ: Norsk Kennel Klub oppfordrer alle hundeeiere til å overholde loven om båndtvang, sier avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK, Cecilie Holgersen. Foto: Wesenberg/Kolonihaven

Arbeider mot utvidet båndtvang

Holgersen sier at NKK ser en tendens til at stadig flere kommuner innfører båndtvang også utenom båndtvangstiden, og uten at det er av hensyn til vilt eller dyr på beite.

– Vi i NKK arbeider aktivt for å unngå dette, og at hunder skal kunne bevege seg fritt utenom ordinær båndtvangperiode, sier Holgersen.

– For å oppnå målet om så lite utvidet båndtvang som mulig, er det viktig at reglene følges opp av hundeeiere og at vi tar hensyn, sier hun.

– Alle bør ta hensyn

Andrine Finnøy og Nils Magne Abelseth er på tur for første gang i Øyerfjellet. Hunden Fia går som vanlig i bånd.

– Jeg synes man skal ta hensyn til at folk kan være redde, også mindre hunder slik som Fia, sier Nils Magne Abelseth.

I BÅND: Andrine Finnøy og Nils Magne Abelseth holder hunden Fia i bånd selv om den trives best med å gå løs. Foto: Elin Fossum / NRK

De to sier de skjønner at det er fristende å slippe hunden og at de er glade for at det finnes områder der dette er lov.

– Vi har et slik område i Sandøy kommune i Møre og Romsdal, der vi kommer ifra. Der kan Fia kose seg, sier de.