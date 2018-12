Fire til sykehus etter brann i Hedmark

En enebolig i Dalsbygda i Os kommune, samt en garasje, er nedbrent, melder Innlandet politidistrikt på Twitter lørdag morgen.

– Brannen smittet over til et næringsbygg. Men vi har kontroll på brannen og det er ikke fare for videre spredning, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NRK.

SPREDDE SEG: Brannen spredde seg til et næringsbygg og fire personer er fraktet til sykehus for undersøkelser. Foto: Arbeidets Rett

Huset der brannen startet er nedbrent og etterslukking pågår, opllyser politiet på Twitter.

Fire fraktet til sykehus

Politiet forteller at fire personene som var i huset da det begynte å brenne, er sendt til sykehuset på Tynset for behandling av røykskader.

– De har fått i seg litt røyk og er kjørt til sykehus for sjekk, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt.

Politiet opplyser om at det er flere boliger og driftsbygninger i nærheten av boligen som brenner.

Politiet fikk melding om brannen kl. 4.32, og fikk den under kontroll kl. 08.40