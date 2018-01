Fire menn skadd i frontkollisjon

Innlandet politidistrikt meldte om ulykken, som skjedde på riksvei 3 ved avkjøringen til Romedal sentrum, klokken 21.50 tirsdag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fire skadd

Totalt fire personer var involvert i det som skal ha vært en frontkollisjon. To satt fastklemt etter ulykken, men ble senere frigjort av nødetatene.

I 23.10-tiden meldte politiet at to av de fire ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader. De to andre, som er lettere skadd, ble kjørt til Hamar sykehus.

Operasjonsleder Dyre Antonsen sier til NRK at det er snakk om fire menn i alderen 35 til 55 år.

– I den ene bilen var det tre personer, mens i den andre var det kun fører, sier han.

Ullevål sykehus opplyser natt til onsdag at skadene er uavklarte for den ene og moderate for den andre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Veldig glatt

Både ulykkesgruppa i Statens vegvesen og politiets krimteknikere har i natt undersøkt ulykkesstedet. Klokken 03.30 var de ferdige på stedet, og veien var ryddet og åpnet for vanlig ferdsel.

Operasjonsleder Sissel Svarstad sa tirsdag kveld til VG at det var for tidlig å si noe om hendelsesforløp.

– Men det er veldig glatt på stedet, sa hun.