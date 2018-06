Fire fløyet med luftambulanse etter gasslekkasje

– Det var litt før klokken 05 i dag tidlig, at nødetatene fikk melding fra noen personer som oppholdt seg på ei hytte oppe i Røn i Valdres, om at det var en gasslekkasje i hytta. Da nødetatene kom frem til hytta, så viste det seg at dette var ei hytte det var sju personer i, sier Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Dyre Antonsen.

Våknet og følte seg dårlig

En av personene som sov på hytta våknet av at han følte seg uvel, og fikk vekket de andre. Alle kom seg ut av hytta, og fikk varslet politiet.

– Hva slags lekkasje det er snakk om er noe usikkert, men det er da tydelig at de som har oppholdt seg på hytta i natt har fått i seg noe gass av ukjent type. Ei kvinne i 30-årene og tre barn er fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. En mann i 30-årene er kjørt til legevakt for sjekk, og to personer fremstår som uskadd, sier Antonsen.

Tilstanden til kvinnen og de tre barna som er mellom to og 13 år gamle, er foreløpig uviss.

– I verste fall så kan slik gasslekkasje få katastrofale følger. Vi har eksempler på at folk har dødd av å ha fått i seg gass mens de sover. Heldigvis skjedde ikke det denne gangen, sier Antonsen.

Politiet vil i løpet av dagen undersøke hytta, for å finne ut hva som har skjedd.