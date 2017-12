Fiona og Dina (10 ) bruker over 40 timer i uka på å bli ballerinaer

– Drømmen min er å bli en ballerina, og danse hovedrolle i mange forestillinger, sier Dina.

Dina Margrethe Rom Haugerud fra Søndre Land og Fiona Rallonza Karlsen fra Østre Toten er to av 120 barn mellom 6 og 16 år som har fått plass på operaens ballettskole. To ganger i året må barna vise at de er gode nok til å være med videre.

TIDLIGST MULIG: Ballettskolesjef Knut Breder, sier at jo eldre barna er når de begynner, jo vanskeligere blir det å komme inn. Foto: Jorun Vang / NRK

– Vi må spisse og spesialisere helt fra barna er små, sier sjefen for ballettskolen, Knut Breder. Han sier dette er den eneste måten nasjonalballetten kan rekruttere norske dansere i et internasjonalt marked, der nivået er høyt.

De to tiåringene gruer seg til hver utvelgelse, men mener likevel det er greit at de som ikke trener nok slutter.

Advarer mot tidlig spesialisering

– Barn må få være barn, uten at voksne styrer tiden for alt for mye.

Det sier fagsjef i Norges idrettsforbund, Mads Andreassen. De opplever ofte at foreldre og ivrige trenere presser på for å spesialisere tidligere.

LEK VIKTIGST: 10-åringene som spiller håndball på Lillehammer Fåberg trener 2,5 timer i uka fordelt på to dager. Spissing og spesialisering er ikke tema, før de er 16. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er kjempefarlig å se på utvelgelse for tidlig, sier Andreassen.

Han sier barn utvikler seg forskjellig, og at det er viktigere at de driver med noe de har lyst til framfor å lete etter de store talentene.

Reglene for barn i idrett gjelder ikke kultur

KULTURFORSKJELL: Forsker Heidi Haraldsen ved Norges idrettshøgskole undersøker hvorfor forskjellen er så stor på talentutvikling idrett og kultur. Foto: Jorun Vang / NRK

Heidi Haraldsen ved Norges idrettshøgskole forsker på hvordan de to ulike måtene å utvikle talenter på påvirker ungene. Hun mener ikke det strenge ballettregimet nødvendigvis er skadelig.

– Det viktigste er at motivasjonen kommer fra barnet selv.

Hvis den indre drivkraften er der, mener hun at det viktigste foreldre og trenere kan gjøre er å støtte opp.

At kulturene er så ulike har flere årsaker mener hun, men den viktigste ligger i historien.

Der den norske idretten er bygd på en sosialdemokratisk tankegang, der det skal være like muligheter for alle, tilhører ballett en mesterlære tradisjon.

Haraldsen sier at det i praksis innebærer at idretten er fritidsinteresser og aktivitet som er satt i system og i stor grad drevet av foreldre. Balletten, som annen kunst og kultur, drives profesjonelt av høyt utdannede instruktører, etter metoder utviklet gjennom flere hundre år.

Likevel ser hun likheter, for eksempel ballettens nitidige øving på detaljer som ikke skiller seg nevneverdig fra fotballgutten som trikser i timesvis.

TOPPIDRETT: Basistreningen i klassisk ballett er den samme over hele verden. Metodene er utviklet av europeiske akademier for flere hundre år siden. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Påvirker hele familien

Da toget kommer inn på Reinsvoll stasjon har Dina vært borte i ni timer, og fortsatt er det en halv time med bil hjem.

Moren til Dina fremholder at ballettsatsingen er datterens ønske, og ikke noe hun som forelder presser igjennom.

– Den viktigste oppgaven min, er å støtte Dina i hennes drøm, sier Elisabeth Rom Haugerud.