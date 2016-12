Det kan høres ut som et paradoks, men i starten av Elverums siste trening før cupfinalen ble det stadig ropt om hands. Forklaringa er dog enkel, for håndballgutta starta treninga i går med fotball som oppvarming.

I kveld møter Elverum erkerivalen Haslum, som i mange år nå har vært laget som kriger med elverumsgutta om tittelen som Norges beste håndball-lag.

Kun ett cupgull

– Ser man på sesongen under ett er vi favoritter, men Haslum sa før seriestart at de har sitt beste mannskap noensinne, så slik sett har de satt et favorittstempel på seg selv, sier Elverums-trener, Mikael Appelgren.

Da lagene møttes til serieoppgjør for kort tid tilbake var det Haslum som trakk det lengste strået. Og Bærumsgutta har også den beste cuphistorikken. De har vunnet cupen tre ganger, mens Elverums eneste gull kom tilbake i 2009.

SKUDDKLAR: Elverums kantspiller André Lindboe er sammen med lagkamerat Petter Øverby de eneste i VM-troppen fra hjemlig serie. Foto: Mats Sparby / NRK

Men til tross for serietapet og historikken så må Elverum tåle et lite favorittstempel. Elverum leder serien suverent, er regjerende sluttspillmestere, og har i år tatt store steg i Champions League, med seire over flere lag der nordmennene har vært klare underdogs.

Lovet fansen fest

– Jeg gleder meg like mye som et lite barn på julaften. Det er alltid deilig å spille i Spektrum, og det er lenge sida vi har vært der nå. At vi møter Haslum gir oss en liten toprosenten ekstra motivasjon, så dette skal bli en fest, sier veteran Alexander Børresen.

SISTE FINPUSS: Til sammen fire meter kraftkar (Petter Øverby og Alexander Børresen) gjør seg klare til finale i Spektrum. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Sportslig sett er Champions League, serie og sluttspill viktigere for Elverum enn cupen. Men så var det det med supporterfesten da. En fest den svenske treneren Mikael Appelgren nærmest lovet fansen før denne sesongen.

– Det har vært mye mas om det siden jeg kom til Norge, at cupen er stor her. Og etter alt maset så sa jeg at vi lover å gå for å fikse et gull, så vi får vel gjøre det da, flirer Appelgren.

– Ønsker å ta pokalen hjem

HURTIGHET: Elverumsgutta skjerpa hurtighet og koordinasjon dagen før dagen. Foto: Tom Haakenstad / NRK

I kveld avgjøres gullkampen, og når man er i en finale i Spektrum, mot et lag man elsker å hate, så er ambisjonene klare, selv om spiller Erik Toft ikke tør å love seier.

– Jeg tror det blir en åpen kamp, men det er viktig for oss å vinne. Vi ønsker å ta pokalen hjem til Elverum, og det skal vi gjøre alt for å klare.