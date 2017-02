Filmregissør: – På tide med kvinnelig krigshelt

– Det er på høy tid at kvinnene som var med i motstandskampen også får litt oppmerksomhet, sier regissør Gunhild Westhagen Magnor.

Hittil har norske filmer om 2. verdenskrig handlet om mannlige krigshelter som Max Manus, Kong Haakon og tungtvannssabotørene. Nå kommer trolig en ny norsk film om en av Norges motstandskvinner, Eva Kløvstad.

I «Kongens nei» sine fotspor

Filmfestivalen Movies On War støtter Gunhild Westhagen Magnor med 100 000 kroner til filmprosjektet om den kvinnelige krigshelten. De har tidligere gitt penger til manusforfatterne bak «Kongens nei».

Festivalsjef og filmviter Mona Pedersen forteller at juryen vektla at det er veldig få historier om kvinnelig krigsinnsats.

FASCINERENDE: Mona Pedersen forteller at juryen ble fascinert av historien om motstandskvinnen. Hun har stor tro på prosjektet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Eva måtte ikke bare kjempe mot okkupasjonsstyrkene, men også mot fordommene i Milorg. Vi vil ha sterke historier enten det handler om krig eller ei, kvinner eller menn, sier festivalsjef Mona Pedersen som legger til at prosjektet har stort potensial.

Vil lage spenningsfilm

Gunhild Westhagen Magnor har tidligere hatt suksess med dokumentarfilmen «Optimistene». Nå skal hun lage fiksjonsfilm basert på livet til den «glemte» motstandskvinnen, Eva Jørgensen Kløvstad fra Hamar.

SPENNING: Gunhild Westhagen Magnor hadde regi på dokumentarfilmen om volleyballaget fra Hamar med damer i alderen 66–98 år. Nå blir det spenningsfilm. Foto: Stein S Eide / NRK

– Det blir umulig å lage en historisk korrekt gjengitt film fordi det ikke er skrevet i detalj hva som skjedde. Dessuten ønsker jeg å spisse det litt slik at det blir interessant, sier Magnor.

Lite kjent krigshelt

Kløvstad var 19 år da Hitlers tyske tropper okkuperte Norge. Hun begynte i motstandsbevegelsen med å gå med illegale aviser. Etter hvert ble hun hemmelig sekretær for distriktssjef i Milorg, Christian Sandberg.

UNG: Hun var bare 23 år gammel da hun tok over som Milorgleder, men fikk ikke medalje for sin innsats før over 40 år etter krigen sluttet.

Da distriktslederen ble skutt høsten 1944, tok Eva over som leder. Hun levde under et voldsomt press med etter hvert 1200 mann i geriljastyrken.

– Hun hadde kodenavnet «Jacob», derfor var det få som visste at hun var kvinne, sier regissøren.

Til tross for at Eva Kløvstad var Milorgleder er det lite som er skrevet om henne. Magnor tror noe av grunnen er at hun var kvinne.

– Kløvstad ble ikke invitert da hjemmestyrkene hadde parade i Oslo i juni 1945. Først i 1988 fikk hun deltakermedaljen for sin innsats under krigen, sier Magnor.

Får hjelp til research

Kløvstad bodde på Hamar til hun døde i 2014. Magnor synes det er synd at hun ikke begynte å jobbe med ideen noen år tidligere slik at hun kunne få snakket med Kløvstad selv. Men hun har fått god hjelp med informasjon fra familien hennes og lokalhistoriker Egil M. Kristiansen fra Stange.

– Eva Kløvstad gjorde en stor og viktig innsats under 2. verdenskrig og jeg mener det er bra at det lages film om henne, sier Kristiansen.