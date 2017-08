Fikk nytt tips for noen dager siden: – Kom hjem Stig!

Politiet har fått inn over 100 tips i saken om forsvinningen rundt Stig Ingar Evje. Det siste tipset kom inn 30. juli.

Lensmann i Ringsaker Terje Krogstad sier til VG at det var en hytteeier på Dokka som hadde hørt rasling utenfor hytta. De hadde observert en mann rundt 170 cm høy, men som hadde forsvunnet like etter. Politiet foretok en åstedsundersøkelse, men det ble ikke gjort noen funn etter Evje.

En mann som løper når han ser folk

Tips fra publikum har ført til at politiet flere ganger har vært oppe i området og søkt etter den savnede. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det kom også inn flere observasjoner i mai og juni, om at det var observert en mann på høyde med Evje. Felles for alle tipsene var at mannen løp til skogs når han så folk. Dette styrker familiens tro på at han fortsatt kan være i live.

– Det er som å leve i en tørketrommel. I starten trodde vi at vi skulle finne ham fort, men så går det fra at dagene er forferdelig lange til at ukene går fort. Frykten vokser selvsagt med ukene som går, sier Janne Evje til VG.

Les: Gjenopptar letingen etter Stig Ingar Evje

– Stig, vi savner deg!

Familien ber nå folk som er i fjellet om å være ekstra observante. Det er høysesong for turer i fjellet, og politiet sier de er avhengige av tips fra publikum.

For tiden er det ingen organisert leting etter Evje. Familien har selv vært mye rundt i området hvor det har kommet inn tips om mulige observasjoner. De forteller til VG at Stig Ingar Evje hadde god kjennskap til området rundt Spåtind fra sin tid i Forsvaret og at han hadde en sterk tilknytning til området.

Familien har selv vært oppe og hengt opp etterlysningsplakater, samt en plakat med et bilde av Stig sammen med kona og deres to små barn hvor det står: «Stig, vi savner deg! Kom hjem!»