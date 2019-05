– De skal på død og liv tre den nye strømmåleren ned over hodet på oss.

Lasse Rom har i en årrekke leid ut hybler i huset sitt i Åsmarka i Hedmark til mennesker som mener de er el-sensitive, og som ikke tåler stråling. Derfor har han lenge nektet å installere de nye strømmålerne, som alle skulle fått installert innen 1. januar 2019.

Nå har strømselskapet Eidsiva Energi kuttet strømmen hans.

Ti kunder har fått kuttet strømmen

Hit, men ikke lenger dersom du bærer mobiltelefon. Dette skiltet henger på ytterdøra hjemme hos Lasse Rom. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Etter det NRK erfarer, er det kun strømselskapene Eidsiva Energi og Sykkylven Energi som nå kutter strømmen til kunder som ikke har installert de nye målerne.

Av Eidsivas kunder er det syv som har fått kuttet strømmen, mens det hos Sykkylven Energi er tre.

1. januar i år hadde 97 prosent av målepunktene i Norge fått installert de nye strømmålerne. Samtidig var det 71.600 målepunkter hvor den nye måleren ikke var installert, viser tall fra NVE.

Av disse har 7200 kunder fått fritak fra den nye måleren basert på attest fra lege eller psykolog.

Eidsiva Energi mener de er i sin fulle rett til å kutte strømmen.

– Det er det siste virkemiddelet vi har når vi har prøvd alle andre muligheter, forteller John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Nett.

Han forteller at de ikke frykter eventuelle rettssaker som blir rettet mot dem.

– Vi frykter det ikke, men hvis det skulle komme til at dette blir prøvd rettslig, så må vi stå i det.

STRØMLØS: Inger-Marie Vågane i Sykkylven ble strømløs mandag. Hun har strukket ledning til naboene for å holde fryseren, kjøleskapet og varmtvannstanken i gang. Foto: Remi Sagen / NRK

Vurderer rettslige skritt

Inger-Marie Vågane er gårdbruker i Sykkylven. Mandag ble hun og familien strømløse, etter at Sykkylven Energi kuttet strømmen. De har strukket ledninger til naboen, slik at de kan bruke fryser, kjøleskap og varmtvannstank.

Nå vurderer de rettssak mot selskapet, og Vågane har vært i kontakt med flere andre kunder i samme situasjon som vurderer det samme.

– Vi må få lov til å bestemme i eget hjem. Vi føler oss invadert. Det er noen som kommer her og vil plassere en datamaskin som skal overvåke oss og sende ut stråling 24 timer i døgnet. Det mener vi er helt feil, forteller Vågane.

Hun mener det strider mot grunnloven, menneskerettskonvensjonene og at dette er noe alle burde reagere på.

Vågane er forberedt på at andre kan mene de er hysteriske som reagerer som de gjør.

– Hvis de vil utsette seg for dette selv, så vær så god for meg. Det viktigste å tenke på, er at vi må få bestemme i eget hjem. Det må alle være enige i, tenker jeg. De fleste vet ikke hvor galt dette er. Vi må informere, sier hun.

Halvard Hjorthol i Sykkylven Energi sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at de innvaderer kundene. Han sier de har vært i en lang dialog med de 11 som først fikk stengt av strømmen, og at flere av dem nå har akseptert smartmålerne.

Ingen dialog med strømselskapet

Lasse Rom foran huset sitt, som nå er uten strømtilknytning. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

– Det oppleves som relativt ubehagelig. Jeg har et hus som er tilpasset el-overfølsomme. Vi bruker gasskomfyr og vedfyring, så vi er ikke så avhengige av strøm i den forstand. Men nå har vi ikke lenger varmtvann til dusjen, ikke trykk på vannpumpa, og innholdet i den ene fryseren har gått «dukken». Den andre har jeg kjørt ned på jobben.

Rom føler Eidsiva har presset på for at han skulle installere den nye måleren. Men dialogen med selskapet hjalp ikke, og nå er den helt fraværende, hevder han. Beskjeden han har fått er at han ikke får strømmen tilbake før han installerer den nye måleren.

– I og med at jeg tar inn folk som virkelig er sensitive, så kan jeg ikke sette inn de nye målerne, for da risikerer jeg at de ikke kan være her, heller, forteller han.

Selv er ikke Rom el-overfølsom, men har familiemedlemmer som er det. Derfor har han engasjert seg i temaet.

– Noen bor i campingvogner, de har mye smerter, migrene, huden sprekker, de får hjertearytmi. Noen må snakke deres sak og gi dem et tilfluktssted som de i korte eller lengre perioder kan flykte til.