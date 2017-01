Fikk kjøreforbud

To sjåfører fikk kjøreforbud etter å ha blitt stoppet av Statens vegvesen i Østre Toten. Ni sjåfører fikk mangellapp. I en kontroll i Os ble en sjåfør anmeldt for aldri å ha hatt førerkort. To biler ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll.