Fikk ikke sove på grunn av torden – endte opp med blinkskudd

– Jeg er ganske fornøyd med bildet, det må jeg si, sier Enberg, som betegner seg selv som hobbyfotograf.

Det var natt til fredag han tok bildet. Enberg hadde lagt seg for kvelden, men fikk ikke sove da det begynte å tordne. Etter en stund tok han med seg kameraet og gikk ut på trappa.

– Egentlig hadde jeg tenkt å reise vekk fra bebyggelsen for å få best mulig bilder av lynet, men på grunn av et heftig regnvær ble jeg stående på trammen hjemme, sier Enberg.

Blinkskudd midt på natta

Han rigga opp utstyret, begynte å ta bilder, og fikk festet lynet til minnebrikka. Blinkskuddet ble tatt rundt klokka 02.30 på natta. Bildet ble tatt med kamera på stativ, utløsersnor og lang lukkertid. I tillegg at i tillegg ble det brukt medium blenderåpning, rundt 8-10, og relativ lav ISO.

– Dette var viktig for at bildet ikke skulle bli for blast når jeg holder lukker inne i flere sekunder i denne lyse årstida, forklarer Enberg.

Han sier at han er svært opptatt av fotografering, og at han har med seg kameraet de fleste steder der han ferdes. Favoritten er høst og vinter, stjernehimmel og nordlys. Han legger ut de fleste bildene sine på Facebook og Instagram, og kun til hobbybruk.

OPPRINNELIG BILDE: Dette bildet er den opprinnelige versjonen av ingress-bildet i saken. Foto: Nils-Erik Enberg

– Fascinerende bilde

Leder i Norges Naturfotografer, Kai Jensen sier at Enberg har tatt et heftig bilde av lyn.

– Det er fascinerende. Fotografen har også fått med flere greiner av lynet, sier Jensen.

Han sier at det i dag finnes teknologi i enkelte kamera som gjør lynfotografering veldig mye enklere enn tidligere.

– Men uansett er det spennende å fotografere lyn, fordi det skjer så raskt. Det er utrolig gøy når man ser at man har klart å fange det på et bilde, sier han.