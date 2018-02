Fikk ikke produksjonsstøtte - solgt til 14 land

Los Bando er barne- og ungdomsfilmen om bandet som legger ut på en fartsfylt reise gjennom landet etter at de har kommet med i NM i rock. Filmen fikk trampeklapp under filmfestivalen i Berlin 19. februar.

Nå har filmen slått an så mye internasjonalt at i alt 14 land har kjøpt rettigheter til å vise den.

Vil ta barn og unge på alvor

I tillegg til Norge, er det Belgia, Nederland, Estland, Polen, Tyskland, Spania, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia og Sverige.

– Jeg brenner for å lage gode historier for et ungt publikum, sa regissør Christian Lo da han ble intervjuet om suksessen i Berlin.

De fire unge skuespillerne sjarmerte mange i Berlin da de plutselig måtte venne seg til privatsjåfør og mye oppmerksomhet.

Jonas Oftebro (21), Tiril Marie Høistad Berger (11), Jakob Dyrud (15) og Tage Hogness (16) fikk mye skryt for sine tolkninger av rollene.

FIKK MYE RO: Skuespillerne (f.v.) Jonas Oftebro, Tiril Marie Høistad Berger, Jakob Dyrud og Tage Hogness Foto: Arne Sørenes / NRK

Søkte støtte tre ganger

Det hører med til historien at selskapet søkte om produksjonsstøtte tre ganger, og fikk nei alle gangene. Begrunnelsen var at det fantes andre prosjekter med høyere kunstneriske ambisjoner, uttalte produsent Trine Aadalen Lo under førpremieren på Lillehammer.

– Men slik vil det alltid være når en setter film for barn og ungdom opp mot voksenfilm, mente hun.

Kulturministeren Trine Skei Grande uttalte også under festivalen i Berlin at det ikke er hun som gjør de kunstneriske vurderingene.

– Jeg er glad for at filmen ble laget, og synes det blir gjort mye bra for barn og unge på lerretet om dagen, sa Grande.