Det var under førstedivisjonskampen mellom Kongsvinger og Ranheim på Gjemselund 22. april i år en tilskuer plutselig stormet inn på banen.

Mannen løp bort til assistentdommer Ole Andreas Skogsrud Haukåsen, sprayet ham i ansiktet med en rød spraymaling, før han løp ut av stadion. Haukåsen slapp fra det uten alvorlige skader.

Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund mener Kongsvinger toppfotball er ansvarlig for det som skjedde og har nå ilagt klubben en bot på 10 000 kroner.

– Alvorlig sak

Mannen med sprayboksen ble pågrepet av politiet kort tid etter. Han er en bosnisk statsborger uten tilknytning til Norge. Politiet ga ham 12 000 kroner i bot og sendte ham ut av landet.

Motivet for angrepet for linjedommeren er fortsatt uklart.

Fotballforbundet mener hendelsen kunne ført til stor skade og ser spesielt alvorlig på saken fordi angrepet var rettet mot en av kampens aktører.

Utvalget mener Kongsvinger er ansvarlig for det som skjedde – både at mannen kom seg inn på tribunen med en ulovlig gjenstand og at han kom seg ut på banen.

«Det er svært viktig at sikkerheten til enhver tid er god og at arenaen oppleves som trygg for alle tilskuere og aktører på stadion», skriver Doms- og sanksjonsutvalget.

KONGSVINGER: Daglig leder i KIL, Espen Nystuen, sier de ikke kunne gjort noe mer for å stanse tilskueren. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

KIL: – Kunne ikke gjort noe mer

Kongsvinger har gjennomgått sine rutiner etter det som skjedde, og har kommet til at de ikke har kunnet gjort noe mer for å hindre det som skjedde, forteller daglig leder Espen Nystuen.

Hendelsen får dermed ingen konsekvenser for kampavviklingen på Gjemselund på framtidige kamper, til tross for reprimanden fra fotballforbundet.