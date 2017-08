Det stinker svett ishockeyutstyr i stua til familien Hval Ekeberg i Hamar.

På golvet står en blå hockeybag med logoen New York Islanders.

Ferdinand har spilt ishockey for Storhamar siden han var 9 år. Nå flytter han alene til USA for å følge drømmen om å bli profesjonell ishockeyspiller i verdens hardeste liga NHL. Første steg er juniorlaget til NHL-klubben New York Islanders.

– Jeg syns det er veldig gøy. Jeg gleder meg fælt og jeg tror det blir en fin sjanse til å utvikle meg, sier 15-åringen.

Tok kontakt selv

Det hele startet med at familien under en ferietur til USA i fjor kontaktet New York Rangers med tanke på prøvespill i junioravdelinga der. Med lånt hockeyutstyr fikk unggutten prøve seg og overbeviste nok til at han ble invitert til såkalt "tryout" eller prøvespill.

Etter prøvespillet gikk månedene uten at han hørte noe mer, men i vår dukket det opp en e-post fra naboklubben og erkerivalen til Rangers, New York Islanders.

En talentspeider derfra hadde sittet på tribunen og merket seg unggutten fra Norge og inviterte ham på prøvespill for dem.

Yngste på laget

I april i år dro Ferdinand alene til USA på prøvespill og i sterk konkurranse med 50–60 andre ishockeytalenter fra USA og Canada var han en av to som fikk kontrakt med klubben. Nordmannen blir også den yngste på laget.

Ferdinand Hval Ekeberg kommer til å savne klassekameratene i 10. klasse, men tror det skal gå greit å få nye venner i ishockemiljøet i New York Islanders. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Det var en rar følelse da jeg gikk ut av garderoben og visste jeg hadde fått kontrakt. Jeg ble veldig stille og glad. Jeg syns det var veldig mange gode der, men jeg tror jeg skal greie meg.

«Zucca» er favorittspilleren

Favorittspilleren hans er den norske NHL-spilleren, Mats Zuccarello Åsen.

Mats Zuccarello Aasen er favorittspilleren til det norske ishockeytalentet, Ferdinand Hval Ekeberg. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Vil du bli den nye «Zucca»?

– Ja, jeg håper det, det hadde vært gøy. Å spille i NHL er den høyeste drømmen jeg har, sier Ferdinand til NRK.

Vertsfamilie og gjestevisum ble klart for bare få dager siden. Han skal bo hos familien til keeperen på laget og gå på highshool. Ishockey kommer til å ta det meste av tiden med fire fellestreninger i uka i tillegg til rundt tre kamper hver uke.

– Gleder meg

Det er spent stemning i stua til familien like før eldstesønnen reiser med enveisbillett til USA.

– Det er masse følelser og en berg og dalbane, men vi syns det er fantastisk at han får følge drømmen sin. Men det er en stor klump i maven når han nå skal reise, sier mamma Trude Stina Hval Ekeberg.

– Jeg tror det blir bra og lærerikt for ham både kulturelt og treningsmessig, sier pappa Helge Ekeberg.

– Det kan nok bli tøft til tider, men jeg tror nok det skal gå greit å få nye venner, sier ishockeytalentet fra Hamar.