Fengslingsmøte mot brann-tiltalt utsatt

Mannen i 30-årene ble avhørt like etter at han ble pågrepet etter klokka tolv i går. Krimsjef Roger Næss i Elverum vil ikke si hva som kom fram i avhøret.

I dag skulle mannen i 30-årene etter planen framstilles for varetektsfengsling.

– Fremstillingen er utsatt på ubestemt tid på grunn av hans helsemessige tilstand, sier Næss.

Jostein Løken er forsvarer for den tiltalte mannen, og sier hans klient ikke har tatt stilling til siktelsen enda.

FULL FYR: Rett etter klokka 05:15 tirsdag meldte brannvesenet at det var full fyr i taket. Foto: FRODE MESKAU / NRK

Etterlyste bil

Politiet har tidligere gått ut med at de kun har gjort rede for og evakuert fem av seks personer som bodde i bygget. Nå bekrefter de at den arresterte 30-åringen er den sjette personen de ikke hadde kontroll på.

Politiet etterlyste tidligere tirsdag en blå Volvo 850 med gullfelger i forbindelse med brannen. Bilen ble observert på stedet kort tid før politiet ble varslet om brannen i 05-tiden.

Kjøretøyet knyttes nå til den arresterte mannen i 30-årene.

– Vi hadde en mistanke om at vedkommende hadde forlatt stedet i den bilen, og det har vi nå fått bekreftet, sier krimsjef, Roger Næss.

Trolig påtent

Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvordan leiligheten ble antent, men etterforsker ut ifra at brannen ble påtent.

På stedet foregår det nå etterslukking, og så snart det er temperatur til det vil politiets kriminalteknikere starte undersøkelser på stedet.