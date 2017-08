Fengsel for dårlig sauehold

En sauebonde i Midtdalen er dømt til fengsel i seks måneder for grovt brudd på dyrevelferdsloven, skriver Dølen. Han hadde for mange sauer i fjøset og de fikk ikke nok mat og drikke. Sør-Gudbrandsdal tingrett mener han mangler empati for dyrene.